«Ростелеком» создаст венчурный фонд в 2024 году

«Ростелеком» в 2024 году запустит венчурный фонд «Консоль» объемом 8 млрд рублей. Он будет инвестировать в российских разработчиков ПО на стадии расширения, узнал «Ъ».

Приоритетные направления — системное ПО, облачные и серверные решения, сервисы для управления бизнесом, а также платформы ИИ и интернета вещей.

В качестве соинвесторов в «Ростелекоме» видят «крупный бизнес, который заинтересован в развитии и внедрении российских IT-решений».

Ранее о планах инвестировать примерно 1,5 млрд рублей в перспективные стартапы сообщил производитель электроники GS Group. При этом появление новых крупных инвесторов вряд ли позволит рынку восстановиться до уровня 2021 года, уверены эксперты.



Фото на обложке: «Ростелеком» / Telegram