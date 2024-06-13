«Ростелеком» создаст венчурный фонд в 2024 году

«Ростелеком» в 2024 году запустит венчурный фонд «Консоль» объемом 8 млрд рублей. Он будет инвестировать в российских разработчиков ПО на стадии расширения, узнал «Ъ».
Приоритетные направления — системное ПО, облачные и серверные решения, сервисы для управления бизнесом, а также платформы ИИ и интернета вещей.
В качестве соинвесторов в «Ростелекоме» видят «крупный бизнес, который заинтересован в развитии и внедрении российских IT-решений».
Ранее о планах инвестировать примерно 1,5 млрд рублей в перспективные стартапы сообщил производитель электроники GS Group. При этом появление новых крупных инвесторов вряд ли позволит рынку восстановиться до уровня 2021 года, уверены эксперты.
Фото на обложке: «Ростелеком» / Telegram
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