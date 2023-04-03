«Ростелеком» столкнулся с правовыми рисками при разработке ОС «Аврора»

Жесткие лицензионные условия Google вызывают опасения у «Ростелекома» в связи с его работой над отечественной мобильной ОС «Аврора», пишет «Коммерсантъ».
«При загрузке кода AOSP клиент подписывает лицензионное соглашение, где оговорены правовые обязательства, в том числе экспортные ограничения со стороны США», — говорит собеседник издания.
В России сложно найти разработчиков приложений для «Авроры», отмечают участники рынка. Кроме того, у проектов нет системной платформы.
Сведения о том, что на одной из встреч поднимался вопрос законности использования AOSP, подтвердил источник «Ъ» в Минцифры.
«Ростелеком» владеет ООО «Открытая мобильная платформа» — разработчиком «Авроры». В компании подтвердили, что для урегулирования правовых вопросов пришлось запросить у американской юридической фирмы заключение о рисках «создания русского Android и приложений для него». Опасения подтвердились, отметили в «Ростелекоме».
В «Сбере», представители которого принимают участие в обсуждении, считают наиболее целесообразным создание отечественного Android на базе открытого кода AOSP.
В Минцифры, в свою очередь, сообщили, что в настоящее время прорабатываются различные сценарии, однако окончательного решения пока нет.
Ранее ведомство планировало направить средства на разработку мобильных сервисов специально под «Аврору». Но финансирование было пересмотрено, министерство исключило выделение 22 млрд рублей из своей программы цифровой трансформации.
Фото на обложке: quietbits /
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