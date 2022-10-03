«Дочка» «Ростелекома» начнет развивать биометрию в России

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал указ, который наделяет дочернюю компанию «Ростелекома» — АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) — статусом организатора развития цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометриии и сервисов подписания и хранения документов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ЦБТ зарегистрировали в мае 2022 года, 99,9% в уставном капитале принадлежит «РТ лабс» — дочерней структуре «Ростелекома».

Из указа президента следует, что в течение трех месяцев с даты публикации в капитал АО должно войти Росимущество, его доля составит 26%. Доля «Ростелекома» сократится до 49%. Владельцем оставшихся 25% рекомендуется стать ЦБ.

«Стороны объединят усилия и экспертизу в сфере биометрии для корректного управления ГИС "Единая биометрическая система" и ускорения перевода различных государственных и коммерческих услуг в цифровой вид», — пояснил газете «Ведомости» представитель «Ростелекома».

ЦБТ будет разрабатывать и развивать цифровые технологии идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисы подписания и хранения документов.

«Единую биометрическую систему» (ЕБС) создали в 2018 году по инициативе Минцифры (ранее — Минкомсвязи) и Банка России. Ее оператором стал «Ростелеком».

Сейчас сдать биометрию — слепок лица и голоса — можно только лично в отделении банка или МФЦ. За четыре года существования ЕБС в системе зарегистрировались порядка 247 тыс. пользователей.

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