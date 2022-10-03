Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Дочка» «Ростелекома» начнет развивать биометрию в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал указ, который наделяет дочернюю компанию «Ростелекома» — АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) — статусом организатора развития цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометриии и сервисов подписания и хранения документов.

«Дочка» «Ростелекома» начнет развивать биометрию в России

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ЦБТ зарегистрировали в мае 2022 года, 99,9% в уставном капитале принадлежит «РТ лабс» — дочерней структуре «Ростелекома».

Из указа президента следует, что в течение трех месяцев с даты публикации в капитал АО должно войти Росимущество, его доля составит 26%. Доля «Ростелекома» сократится до 49%. Владельцем оставшихся 25% рекомендуется стать ЦБ.

«Стороны объединят усилия и экспертизу в сфере биометрии для корректного управления ГИС "Единая биометрическая система" и ускорения перевода различных государственных и коммерческих услуг в цифровой вид», — пояснил газете «Ведомости» представитель «Ростелекома».

ЦБТ будет разрабатывать и развивать цифровые технологии идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисы подписания и хранения документов.

  • «Единую биометрическую систему» (ЕБС) создали в 2018 году по инициативе Минцифры (ранее — Минкомсвязи) и Банка России. Ее оператором стал «Ростелеком».
  • Сейчас сдать биометрию — слепок лица и голоса — можно только лично в отделении банка или МФЦ. За четыре года существования ЕБС в системе зарегистрировались порядка 247 тыс. пользователей.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 7 технологий, которые помогут банку стать экосистемой
  2. 2 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  3. 3 Биометрия и йога-классы: банковские отделения 2021
  4. 4 «Мы не решаем глобальную проблему, а делаем жизнь людей проще»
  5. 5 Приложение от ЦБ и банкоматы с биометрией: финтех-дайджест
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

03 октября 2022

IT_ONE DevOps CHAMPION

03 октября 2022

Математическая олимпиада для школьников «Яндекс Учебник»

03 октября 2022

«УМНИК-Уралхим»

Все ВОЗМОЖНОСТИ