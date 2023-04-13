Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Ростелеком» начнет выпускать камеры видеонаблюдения

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Ростелеком» начнет выпускать камеры видеонаблюдения и роутеры. «По планам это миллионы штук в течение ближайших нескольких лет», рассказал президент «Ростелекома». Производством займутся дочерние предприятия корпорации.

«Ростелеком» начнет выпускать камеры видеонаблюдения

О планах «Ростелекома» начать производство камер видеонаблюдения, роутеров, различных контроллеров и коммуникаторов рассказал президент компании Михаил Осеевский.

В течение двух месяцев будут запущено два производства, уточнил Осеевский. По его словам, в планах компании выпускать «миллионы штук» продукции в ближайшие нескольких лет. Сумму инвестиций в проект Осеевский не назвал.

Производством займутся дочерние предприятия «Ростелекома» в Петербурге и Москве.

Несколько месяцев назад «Ростелеком» учредил компанию «Тдата» по разработке инструментов обработки данных. Создание для этих целей отдельной компании поможет привлечь новых заказчиков, считают эксперты.

Фото на обложке: KsanderDN / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде
  2. 2 Разбираем бизнес: три главных элемента любой компании
  3. 3 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  4. 4 Первый сервис на деревне. Как интернет-бизнес проникает в село
  5. 5 «Google Карты» снова начали публиковать отзывы на локации в России
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

14 апреля 2023

Startup Tour 2023 Великий Новгород

14 апреля 2023

«Импульс добра»

14 апреля 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ