«Ростелеком» начнет выпускать камеры видеонаблюдения и роутеры. «По планам это миллионы штук в течение ближайших нескольких лет», рассказал президент «Ростелекома». Производством займутся дочерние предприятия корпорации.

О планах «Ростелекома» начать производство камер видеонаблюдения, роутеров, различных контроллеров и коммуникаторов рассказал президент компании Михаил Осеевский.

В течение двух месяцев будут запущено два производства, уточнил Осеевский. По его словам, в планах компании выпускать «миллионы штук» продукции в ближайшие нескольких лет. Сумму инвестиций в проект Осеевский не назвал.

Производством займутся дочерние предприятия «Ростелекома» в Петербурге и Москве.

Несколько месяцев назад «Ростелеком» учредил компанию «Тдата» по разработке инструментов обработки данных. Создание для этих целей отдельной компании поможет привлечь новых заказчиков, считают эксперты.

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