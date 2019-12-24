РБК: «Ростелеком» намерен вложить 1 млрд рублей во ФРИИ

«Ростелеком» может инвестировать в Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 1 млрд рублей и войти в его уставный капитал. Сделку хотят закрыть в 2020 году. Она позволит докапитализировать фонд. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, ФРИИ нужно дополнительное финансирование. В этом году фонд объявил об изменении инвестиционной модели. Теперь ФРИИ будет поддерживать и развивать стартапы из своего портфеля. Цель — продать их инвесторам.

Один из источников РБК рассказал, что ФРИИ пытался растянуть горизонт инвестирования на 9 лет. Обычно на венчурном рынке он составляет 5-7 лет, затем доли в проинвестиованных компаниях продаются. ФРИИ рассчитывал перезапустить фонд или получить дофинансирование от государства.

Собеседник издания указал на сложность в поиске дополнительных средств самостоятельно, а также на большие затраты на инфраструктуру фонда.

Во ФРИИ и «Ростелекоме» отказались от комментариев. Факт переговоров подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки.