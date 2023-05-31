«Ростелеком» может заняться разработкой аналога «Госуслуг» для других стран

Около 5-10 стран ведут переговоры с РФ о создании аналога портала «Госуслуг», пишут РИА Новости со ссылкой на старшего вице-премьера «Ростелекома» Кирилла Меньшова.

По его словам, от представителей ряда государств в том числе дальнего зарубежья поступают запросы на разработку такого приложения. При этом Меньшов указал на особую специфику сервиса.

«По сути, это же является фронтом для всей госцифровизации. А в других странах цифровизации другая. И приземление в лоб довольно сложное. Но эти разговоры действительно ведутся», – сказал представитель «Ростелекома».

Он не уточнил, какие именно страны проявляют интерес к созданию аналога «Госуслуг», однако указал, что некоторым потребуется еще достичь определенного уровня цифровой зрелости. Только в этом случае реализация подобного проекта будет возможна.

Меньшов добавил, что переговоры с заинтересованными сторонами находятся на разных стадиях. В случае достижения договоренностей «Ростелеком» займется разработкой таких сервисов для потенциальных партнеров.

Ранее Госдума одобрила законопроект о создании реестра воинского учета. Согласно документу, повестку могут прислать в личный документ на «Госуслугах». Она будет считаться врученной с момента ее регистрации в реестре вне зависимости от того, имеет ли пользователь доступ к приложению.

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