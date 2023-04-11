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В России ввели запрет на выезд за границу получившим повестку гражданам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Госдума сразу в нескольких чтениях приняла законопроект о создании реестра воинского учета, который в том числе вводит запрет на выезд за границу получившим повестку гражданам. Уклонистам будет запрещено регистрироваться в качестве ИП, самозанятого, брать кредиты, продавать и покупать недвижимость, водить машину.

В России ввели запрет на выезд за границу получившим повестку гражданам

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о создании реестра воинского учета и введении ограничений для граждан, получивших повестку и тех, кто уклоняется от явки в военный комиссариат.

Теперь повестку могут прислать в личный кабинет на «Госуслугах». Она будет считаться врученной с момента ее размещения на ресурсе. Также Госдума наделила военкоматы правом присылать повестку заказным письмом под подпись. Кроме того, законопроектом вводится запрет на выезд за границу для получившего повестку с момента ее вручения.

Спустя 20 дней после получения повестки, если гражданин не явился в военкомат, он будет считаться уклонистом. Ему будет запрещено управлять транспортным средством, регистрироваться в качестве ИП или самозанятого, продавать или покупать недвижимость, брать кредиты.

Единым реестром военнообязанных будет собрана вся информация о призывниках, которую будут предоставлять почти все государственные ведомства и организации, в том числе ФНС, МВД, ЦИК. В реестре будут указаны военная специальность призывника и место его фактического проживания.

«Госуслуги» 11 марта восстановили функцию удаления учетной записи.

Фото на обложке: SvetlanaParnikova / Shutterstock

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