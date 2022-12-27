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«Ростелеком» объявил о полном переходе на поставки отечественных серверов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Ростелеком» завершил переход на поставки отечественных серверов, провайдер закупает оборудование у российских компаний, заявил руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Ростелеком» объявил о полном переходе на поставки отечественных серверов

«У нас есть отличные российские производители: Yadro, "Аквариус", и мы полностью перешли на их решения. Мы закупаем их тысячами», — сказал Осеевский агентству РИА Новости.

При этом он добавил, что компании придется достраивать ПО и архитектуру этих серверов. По словам Осеевского, в настоящее время сервера отечественного производства используются в ЦОДах в государственных информационных системах.

Глава «Ростелекома» подчеркнул, что компания не приобретала серверные мощности у немецкого производителя SAP, который покинул российский рынок после ввода ВС РФ на территорию Украины.

На минувшей неделе депутат Александр Хинштейн заявил, что сегодня лишь 11% всей вычислительной техники на внутреннем рынке имеет отечественное происхождение. В частности, только 16% систем хранения и лишь 28% всех используемых в стране серверов производятся в России. По словам Хинштейна, власти заверяют, что «на 100% линейка будет закрыта к 2028 году».

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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