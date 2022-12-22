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В Госдуме назвали сроки полной замены зарубежной вычислительной техники российской

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Доля вычислительной техники отечественного производства на российском рынке к 2028 году составит 100%, заявил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

В Госдуме назвали сроки полной замены зарубежной вычислительной техники российской

По словам депутата, сегодня доля такой техники едва превышает 11% от общего объема внутреннего рынка. В частности, только 16% систем хранения и лишь 28% всех используемых в стране серверов производятся в России.

«Невозможно достичь технологического суверенитета, не уходя от импортозависимости», — сказал Хинштейн, напомнив, что именно такую задачу на 2023 год ставил президент Путин.

Депутат сообщил, что поднимал данный вопрос в ходе обсуждения с главой Минцифры Максутом Шадаевым. По его словам, ведомство, а также российское правительство и Минпромторг, заверяют, что «на 100% линейка будет закрыта к 2028 году».

Ранее Максут Шадаев заявил, что поскольку Россию покинули крупнейшие иностранные технологические компании, страна достигла цифрового суверенитета. При этом министр указал, что лишь 20% категорий софта, который используют в экономике, на промышленных предприятиях, имеет «адекватные зрелые российские аналоги».

В начале ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал выделение Минцифры 28 млрд рублей на проекты по импортозамещению ПО. 

Однако позднее стало известно, что ведомство задействует дополнительные меры стимулирования разработчиков. Для них должны заранее подыскать якорных заказчиков, которые гарантируют спрос на еще не существующее решение. В этом случае государство компенсирует 50% стоимости готового продукта. Эксперты утверждают, что такие шаги связаны с недостатком финансирования.

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Фото на обложке: Unsplash

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