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Минцифры и бизнес вложат 183 млрд рублей в проекты по импортозамещению ПО

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минцифры выделит 28 млрд рублей на проекты по импортозамещению ПО, ещё 155 млрд рублей вложит бизнес, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Минцифры и бизнес вложат 183 млрд рублей в проекты по импортозамещению ПО

Он рассказал, что рабочие группы с участием руководителей крупных предприятий выбрали 216 проектов для реализации задач по импортозамещению.

«До конца года на все решения, которые мы поддержали, будет выделено также и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 млрд рублей», — сказал вице-премьер, его слова приводит пресс-служба правительства.

Чернышенко уточнил, что ПО российской разработки будет внедряться в такие сферы, как электроэнергетика, машиностроение, транспорт, металлургию и ряд других областей.

По словам вице-премьера, бизнес демонстрирует интерес к вопросам создания независимой отечественной IT-инфраструктуры.

«Отрасли сами объединились и под кураторством руководителей цифровой трансформаций всех ведомств, они вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них», — пояснил Чернышенко.

Он добавил, что бизнес готов направить более 155 млрд рублей.

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Реализовывать проекты будут в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК), которые были созданы по поручению премьер-министра Мишустина. На базе этих центров заказчики и разработчики ведут совместную деятельность по запуску и внедрению новых продуктов.

В правительстве считают, что отечественное ПО следует ориентировать не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Начать разработку планируется в ближайшее время, а первые результаты ожидаются к 2024 году.

Фото на обложке: Unsplash

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