Минцифры и бизнес вложат 183 млрд рублей в проекты по импортозамещению ПО

Минцифры выделит 28 млрд рублей на проекты по импортозамещению ПО, ещё 155 млрд рублей вложит бизнес, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он рассказал, что рабочие группы с участием руководителей крупных предприятий выбрали 216 проектов для реализации задач по импортозамещению.
«До конца года на все решения, которые мы поддержали, будет выделено также и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 млрд рублей», — сказал вице-премьер, его слова приводит пресс-служба правительства.
Чернышенко уточнил, что ПО российской разработки будет внедряться в такие сферы, как электроэнергетика, машиностроение, транспорт, металлургию и ряд других областей.
По словам вице-премьера, бизнес демонстрирует интерес к вопросам создания независимой отечественной IT-инфраструктуры.
«Отрасли сами объединились и под кураторством руководителей цифровой трансформаций всех ведомств, они вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них», — пояснил Чернышенко.
Он добавил, что бизнес готов направить более 155 млрд рублей.
Реализовывать проекты будут в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК), которые были созданы по поручению премьер-министра Мишустина. На базе этих центров заказчики и разработчики ведут совместную деятельность по запуску и внедрению новых продуктов.
В правительстве считают, что отечественное ПО следует ориентировать не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Начать разработку планируется в ближайшее время, а первые результаты ожидаются к 2024 году.
Фото на обложке: Unsplash
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