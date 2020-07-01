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Государство увеличило долю в «Ростелекоме»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Государство увеличило долю в уставном капитале «Ростелекома» с 33,2% до 38,2%. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Государство увеличило долю в «Ростелекоме»

«Ростелеком» в рамках консолидации 100% сотового оператора Tele2 проводил допэмиссию акций в пользу ВТБ, в которой также могли поучаствовать действовавшие акционеры оператора.

Тогда вышел указ президента РФ, который установил, что по итогам этой сделки государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций «Ростелекома», а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.

Новым указом прямая госдоля увеличивается. Документ вступает в силу со дня  подписания – 1 июля.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Ростелеком», в допэмиссии приняли участие не все действовавшие акционеры, поэтому госдоля оказалась выше, чем планировалось. Указом закрепляется доля государства по итогам допэмиссии.

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