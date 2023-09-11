«Ростелеком-Солар» разделит бизнес, чтобы не ассоциироваться с госкомпанией — Forbes

«Ростелеком-Солар» собирается разделить бизнес на две структуры с разными брендами, одна из них сосредоточится на услугах для коммерческого рынка, вторая будет обслуживать государственные заказы, узнал Forbes. Такой шаг связан с желанием организации избавиться от образа госкомпании, говорит один из источников издания.

По словам собеседников, в результате разделения должно появиться два подразделения, одно из которых займется услугами для «Ростелекома» и госкомпаний. Второе, в свою очередь, будет предоставлять услуги коммерческому сектору.

«Для этого компания проведет ребрендинг, выделив бренд "Солар" для коммерческого подразделения и оставив бренд «Ростелеком» для госсегмента. Таким образом "Ростелеком-Солар" пытается уйти от образа госкомпании», — уточняет источник издания.

В настоящее время «Ростелеком-Солар» уже разделил коллектив на две команды — внутренняя сосредоточится на обслуживании «Ростелекома», а внешняя будет продвигать продукты компании на рынке. Необходимость согласовывать все свои действия с «Ростелекомом» тяготит компанию, говорит источник на рынке software.

В самом «Ростелеком-Солар» подтвердили трансформацию бизнеса и указали, что перемены не отразятся на внешнем облике компании.

«В ближайшее время мы будем готовы представить новые бренды на рынок, приглашаем присоединиться к этому событию клиентов и партнеров», — анонсировали в компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на которую ссылается издание, в августе ООО «Солар Секьюрити» подала на регистрацию 13 товарных знаков со словами Solar, «Солар» и визуальным брендом в виде контуров восходящего солнца. «Ростелеком» приобрел 100% «Соллар Секьюрити» в 2018 году, сумма сделки составила 1,5 млрд рублей.

По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, «Ростелекому» так и не удалось всецело интегрировать компанию и перестроить ее бизнес-процессы. Причина состоит в разном целеполагании коммерческих и государственных компаний, объясняет эксперт.

Бизнес в первую очередь заинтересован в извлечении прибыли в то время, как госкомпании нацелены на услуги государству, цена и эффективность при этом на втором месте.

Как заключает Клименко, государственный статус материнской компании «Ростелеком-Солар» мешает ее эффективной работе на корпоративном рынке. Организации не хотят доверять вопросы своей1 безопасности компании, с которой конкурируют на других рынках.

Кроме того, попадание «Ростелекома» в различные санкционные списки после начала боевых действий на территории Украины ухудшает имидж «Соларса» среди коммерческих заказчиков, отмечает аналитик «Велес Капитал» Артем Михайлин.

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