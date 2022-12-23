«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены Trello и Jira

«Ростелеком» создаст платформу «Яга», чтобы заменить инструменты разработки австралийской Atlassian — Trello, Jira и Confluence. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-президента по развитию информационных систем «Ростелекома» Дария Халитова.

Компания не раскрыла сумму, которая была заложена на разработку решения. Известно лишь, что «Яга» будет финансироваться из собственных средств «Ростелекома».

«Ведомости» также ссылаются на дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение», рассчитанную на период до 2030 года, где говорится, что на разработку решения заложено более 1 млрд рублей.

Разрабатывать «Ягу» «Ростелеком» будет вместе с «дочкой» «Ростелеком ИТ», новое решение должно быть представлено к июлю 2024 года.

Халитов уверяет, что создание платформы «Ростелеком» начал задолго до ухода Atlassian с российского рынка. К числу разработок для управления проектами компания относит решения «Яндекса», «Битрикса», «Т1-консалтинга» и «Турбо» («Консист бизнес групп»).

«Яга» будет представлена как в серверной, так и в облачной версиях. On-premise версия (находится на собственной площадке клиента) будет предназначатся в первую очередь для корпоративных заказчиков и госсектора. Для обычных пользователей будет доступно облачное решение.

Trello и Jira — популярные среди IT-разработчиков программы, которые позволяют управлять разработкой. Jira позволяет следить за временем выполнения задач, формировать отчеты и работать с багами. Confluence — это внутренняя база знаний организации.

В начале марта текущего года Atlassian перестала продавать новые лицензии в России и Беларуси и остановила работу действующих государственных лицензий. В конце октября компания полностью прекратила работу с клиентами из РФ и Беларуси.

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