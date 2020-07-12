Ростуризм будет продвигать путешествия в TikTok

Ростуризм и TikTok договорились о сотрудничестве и запустили рекламную кампанию с хэштегом #RussiaTravel. Цель — продвижение внутреннего туризма этим летом. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

В рамках кампании весь июль пользователям TikTok будут рассказывать о путешествиях по России. На официальных аккаунтах агентств по туризму сорока российских регионов появятся короткие ролики отелей, курортов и гидов. Они поделятся информацией о регионе, достопримечательностях и интересных местах.

В кампании в том числе участвуют Краснодарский край, Камчатка, Алтайский край и Бурятия, а также Кольский полуостров.

С 7 июля пользователи TikTok могут пройти специальный тест в приложении, чтобы определить идеальный тип отдыха для себя. В результате участник получит индивидуальные советы для планироавния путешествия.

Также предусмотрена акция от TikTok. Пользователи могут снять и опубликовать короткие видеоролики о своих путешествиях с одним из хэштегов:

#russiatravel,

#отдыхуводы,

#загородом,

#экотуризм.

Авторы самых удачных роликов получат призы от соцсети.

Представитель Ростуризма пояснил, что с помощью видеороликов повысится узнаваемость достопримечательностей страны.

Это первый опыт сотрудничества агентства с соцсетями. Ранее Ростуризм поддерживал только отдельных блогеров, публикующих отчеты о путешествиях.

В конце марта Россия на фоне распространения коронавируса закрыла границы. Исключение составили только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. По сообщению Ростуризма, к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составил около 1,5 трлн рублей.

Постепенная отмена ограничительных мер и выход из режима самоизоляции в России начались с 12 мая. Туристический сезон более чем в 70 субъектах стартовал 1 июля. Когда откроются зарубежные направления для туристов, пока не ясно.

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