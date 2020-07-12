Ростуризм будет продвигать путешествия в TikTok
Ростуризм и TikTok договорились о сотрудничестве и запустили рекламную кампанию с хэштегом #RussiaTravel. Цель — продвижение внутреннего туризма этим летом. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.
В рамках кампании весь июль пользователям TikTok будут рассказывать о путешествиях по России. На официальных аккаунтах агентств по туризму сорока российских регионов появятся короткие ролики отелей, курортов и гидов. Они поделятся информацией о регионе, достопримечательностях и интересных местах.
В кампании в том числе участвуют Краснодарский край, Камчатка, Алтайский край и Бурятия, а также Кольский полуостров.
С 7 июля пользователи TikTok могут пройти специальный тест в приложении, чтобы определить идеальный тип отдыха для себя. В результате участник получит индивидуальные советы для планироавния путешествия.
Также предусмотрена акция от TikTok. Пользователи могут снять и опубликовать короткие видеоролики о своих путешествиях с одним из хэштегов:
- #russiatravel,
- #отдыхуводы,
- #загородом,
- #экотуризм.
Авторы самых удачных роликов получат призы от соцсети.
Представитель Ростуризма пояснил, что с помощью видеороликов повысится узнаваемость достопримечательностей страны.
Это первый опыт сотрудничества агентства с соцсетями. Ранее Ростуризм поддерживал только отдельных блогеров, публикующих отчеты о путешествиях.
В конце марта Россия на фоне распространения коронавируса закрыла границы. Исключение составили только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. По сообщению Ростуризма, к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составил около 1,5 трлн рублей.
Постепенная отмена ограничительных мер и выход из режима самоизоляции в России начались с 12 мая. Туристический сезон более чем в 70 субъектах стартовал 1 июля. Когда откроются зарубежные направления для туристов, пока не ясно.
Фото: Unsplash
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