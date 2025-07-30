Розница зависла — у «Эвотора» масштабный сбой: умные онлайн-кассы перестали работать по всей стране

Компания подтвердила масштабный сбой — проблема, по их версии, у провайдера связи. Пользователи жалуются на недоступность сайта, личного кабинета и мобильного приложения: только за час поступило более 300 жалоб. Сбой парализовал работу тысяч торговых точек по всей стране — от кофеен до салонов связи.

Сбой в цифре

Сервис умных онлайн-касс «Эвотор» — один из самых массово используемых на рынке — столкнулся с серьёзными проблемами. По словам представителя компании, «наблюдаются проблемы у провайдера связи». Сейчас идут работы по восстановлению системы, о сроках завершения — пока ни слова.

Проблемы начались утром 30 июля. Уже к 13:40 мск Downdetector зафиксировал 341 жалобу за час и более 570 — за сутки. Пользователи массово жаловались на сбои в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Магаданской областях, а также в Республике Тыва.

Симптомы — одни и те же: пользователи жалуются на неработающий сайт, сбои в личном кабинете и мобильном приложении, а также невозможность оформить заказ или провести оплату.

Ритейл под ударом

«Эвотор» — один из крупнейших поставщиков кассовых решений на рынке. На его платформе работают свыше 900 тысяч устройств: это ИП, магазины у дома, кофейни, салоны, стритфуд, маркеты и сетевые ритейлеры. Для многих это не просто касса, а целая экосистема: фискализация, эквайринг, учёт, CRM и приложения.

Когда такой сервис даёт сбой, весь ритейл замирает: приостанавливается печать чеков, передача данных в налоговую, аналитика продаж. У некоторых предпринимателей даже нет возможности пробить товар вручную.

Не одиноки в своей проблеме

Синхронно с «Эвотором» сбоит и другой игрок — «ВкусВилл». С 11:55 мск пользователи сообщают о сбоях на сайте и в приложении. Невозможно оформить заказы, падает мобильная версия, сайт выкидывает ошибки.

На момент публикации ни в «Эвоторе», ни во «ВкусВилле» не подтверждают связи между событиями. В обоих случаях причина описывается как «технические неполадки», без упоминания кибератак или масштабных утечек.

Контекст

Это уже третий цифровой сбой в ритейле за июль. До этого с абсолютным падением IT-инфраструктуры столкнулась сеть алкомаркетов «Винлаб». Всё началось с нейтральной надписи «технические работы», но позже выяснилось: сеть подверглась масштабной кибератаке. Novabev Group отказалась идти на уступки хакерам и получила поддержку от партнёров и клиентов, но столкнулась с миллионными убытками. Восстановление работы заняло целую неделю

И если ситуацию с «Винлабом» можно было рассматривать как точечную атаку, то сбои в работе «Эвотора» и «ВкусВилла» свидетельствуют о явных трещинах в цифровой безопасности в сегменте ритейла. Когда два крупных цифровых игрока ложатся почти одновременно — это уже не случайность, а симптом.

Фото: hxyume / Getty Images