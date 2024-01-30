В доменной зоне RU произошел масштабный сбой — не открываются десятки сайтов, не работают поисковики

В доменной зоне RU произошел масштабный сбой. Сервис Downradar сообщает о тысячах жалоб пользователей на работу интернет-ресурсов в России – не открываются сайты, не работают поисковики.

Пользователи из разных регионов России сообщают о масштабных сбоях в работе российских интернет-ресурсов. Об этом свидетельствуют данные Downradar.

По актуальным на момент публикации данным, сбои наблюдаются в функционировании десятков ресурсов в доменной зоне RU – поисковиков, приложений банков, маркетплейсов, сайтов телеком-операторов.

Во вторник 30 января сбой также произошел в работе облачного провайдера Selectel. В пресс-службе компании отметили, что по внешним признакам перестала работать проверка подлинности записей в DNS-зоне .ru.

«Скорее всего, при очередном плановом изменении файла DNS-зоны .ru произошла ошибка подписи. С тех пор запросы не проходят проверку на подлинность», – отметили в пресс-службе компании.

В Минцифры позже сообщили, что доступ к сайтам рунета будет восстановлен в ближайшее время.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением», – отметили в Минцифры.

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