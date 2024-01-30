В работе сервисов облачного провайдера Selectel произошел сбой. У некоторых пользователей наблюдаются проблемы с доступом к сервису облачных баз данных.
Облачный провайдер Selectel столкнулся со сбоем в работе своих сервисов. Об этом сообщают пользователи провайдера, а также данные ресурсов для отслеживания корректности работы сайтов.
По данным Downdetector, в работе Selectel происходят сетевые сбои, которые начались около 18:40 МСК. По актуальным на момент публикации данным, количество сбоев растет и уже превысило 20 инцидентов.
По данным сервиса Seletel.Status, наблюдается «крупный инцидент» в работе облачных баз данных. Пользователи Selectel также сообщили RB.RU о трудностях с отправкой и получением электронной почты.
RB.RU направил запрос в пресс-службу Selectel, но на момент публикации не получил ответа.
Фото на обложке: Nomad_Soul /
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