RB.RU и Rubbles запускают Rubbles AI Talks — серию видео-бесед с топ-менеджерами, которые лидируют внедрение AI и Big Data

Российская ИТ-компания Rubbles совместно с RB.RU запускает Rubbles AI Talks — серию видео бесед с топ-менеджерами, которые лидируют внедрение AI и Big Data в крупных компаниях.
В первом выпуске Андрей Молчанский, директор по разработке X5 Retail Group, расскажет, как устроены анализ данных и разработка в крупнейшей ритейл-сети с ИТ-командой из двух тысяч человек.
Ведущими первого выпуска Rubbles AI Talks выступили:
- Никита Блинов, Chief Executive Officer, Rubbles
- Александр Фонарёв, PhD, Chief Data Scientist, Rubbles
Каждый месяц Rubbles будут приглашать топ-менеджеров из крупнейших банков, ритейл-сетей, промышленных предприятий, телеком-компаний и других крупных компаний в России.
Новые выпуски будут опубликованы в разделе Dig(IT)al на RB.RU.
«Оптимизация бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных в целом стала успешной практикой на российском рынке. Многие крупные компании на наших глазах прошли этап пилотов, попробовали разные подходы и перешли на следующую ступень.
Именно с такими пионерами цифровой трансформации мы хотим поговорить об их опыте: узнать о результатах взаимодействия бизнеса с технологиями анализа данных, об особенностях организации Data Science команд, об отличиях внешней и внутренней разработки, а главное, о том, как это все повлияло на бизнес компании и жизнь людей», — комментирует Никита Блинов, Chief Executive Officer, Rubbles.
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