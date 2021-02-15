RB.RU и Rubbles запускают Rubbles AI Talks — серию видео-бесед с топ-менеджерами, которые лидируют внедрение AI и Big Data

Ведущими первого выпуска Rubbles AI Talks выступили:

Никита Блинов, Chief Executive Officer, Rubbles

Александр Фонарёв, PhD, Chief Data Scientist, Rubbles

Каждый месяц Rubbles будут приглашать топ-менеджеров из крупнейших банков, ритейл-сетей, промышленных предприятий, телеком-компаний и других крупных компаний в России.

Новые выпуски будут опубликованы в разделе Dig(IT)al на RB.RU.

«Оптимизация бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных в целом стала успешной практикой на российском рынке. Многие крупные компании на наших глазах прошли этап пилотов, попробовали разные подходы и перешли на следующую ступень.

Именно с такими пионерами цифровой трансформации мы хотим поговорить об их опыте: узнать о результатах взаимодействия бизнеса с технологиями анализа данных, об особенностях организации Data Science команд, об отличиях внешней и внутренней разработки, а главное, о том, как это все повлияло на бизнес компании и жизнь людей», — комментирует Никита Блинов, Chief Executive Officer, Rubbles.