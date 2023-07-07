Российский ИИ-разработчик Rubbles запустил платформу генеративных моделей для бизнеса

Российский разработчик решений для крупного бизнеса на базе технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) Rubbles запустил платформу генеративных моделей ИИ для предприятий. Об этом RB.RU сообщил представитель Rubbles.
Разработка получила название Rubbles Generative AI Suite, инвестиции в нее на первом этапе составили более 100 млн рублей.
Как сообщается, в систему собрали лучшие международные открытые технологии ИИ для разных отраслей бизнеса: ритейла, банков, телекома, медицины, тяжелой промышленности и других.
Особенность платформы — интеграция в инфраструктуру заказчика в виде on-premise, то есть на сервер клиента, а не в облако, на базе которого выстроена большая часть существующих популярных решений, пояснил представитель Rubbles. Подобный подход обеспечивает возможность контролировать данные и работу сервисов, созданных на их основе.
«Это ключевой фактор при выборе системы в компаниях, которым важно, чтобы данные не покидали внутренний контур и не попали в руки третьей стороны. Rubbles Generative AI Suite — первое решение на российском рынке, дающее такую возможность», — говорится в сообщении компании.
Решение должно ускорить для бизнеса внедрение генеративных моделей в свои продукты и приложения — на 50% по сравнению с самостоятельной разработкой решений на основе открытых технологий.
Фото на обложке: Unsplash
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