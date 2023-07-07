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Российский ИИ-разработчик Rubbles запустил платформу генеративных моделей для бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский разработчик решений для крупного бизнеса на базе технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) Rubbles запустил платформу генеративных моделей ИИ для предприятий. Об этом RB.RU сообщил представитель Rubbles.

Российский ИИ-разработчик Rubbles запустил платформу генеративных моделей для бизнеса

Разработка получила название Rubbles Generative AI Suite, инвестиции в нее на первом этапе составили более 100 млн рублей.

Как сообщается, в систему собрали лучшие международные открытые технологии ИИ для разных отраслей бизнеса: ритейла, банков, телекома, медицины, тяжелой промышленности и других.

Особенность платформы — интеграция в инфраструктуру заказчика в виде on-premise, то есть на сервер клиента, а не в облако, на базе которого выстроена большая часть существующих популярных решений, пояснил представитель Rubbles. Подобный подход обеспечивает возможность контролировать данные и работу сервисов, созданных на их основе.

«Это ключевой фактор при выборе системы в компаниях, которым важно, чтобы данные не покидали внутренний контур и не попали в руки третьей стороны. Rubbles Generative AI Suite — первое решение на российском рынке, дающее такую возможность», — говорится в сообщении компании.

Решение должно ускорить для бизнеса внедрение генеративных моделей в свои продукты и приложения — на 50% по сравнению с самостоятельной разработкой решений на основе открытых технологий.

Фото на обложке: Unsplash

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