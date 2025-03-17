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Курс доллара на Форекс упал ниже 84 рублей

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Курс доллара на валютным рынке Форекс в понедельник, 17 марта, опустился ниже 84 рублей. Последний раз американская валюта приближалась к этой отметке почти полгода назад — в августе 2024 года.
Курс доллара на Форекс упал ниже 84 рублей
  1. Новости

На минимуме за последние сутки доллар на Форекс торговался по 83,9 рубля, евро — по 91,7 рубля. На межбанковском рынке курс доллара опускался до 84,07 рубля. Евро на минимуме стоило 91,6 рубля.

15 марта Банк России установил официальный курс доллара в размере 85,57 рубля, евро — 93,6 рубля.

Почему доллар падает? Среди причин укрепления рубля — рекордные притоки иностранной валюты из-за рубежа, недостаточный спрос на валюту из-за исторически пониженного импорта, а также сближение позиций России и США, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Он также указал на «чисто технический аспект»: «Ранее было слишком много ставок против рубля, а когда курсы инвалют закономерно пошли вниз, то игрокам на понижение рубля пришлось экстренно крыть свои длинные позиции в валютных контрактах, что и усилило их падение».

Ждать ли доллар по 70? Комментируя снижение американской валюты, инвестбанкир Евгений Коган заявил, что «доллара как в 2021 году» в обозримом будущем ждать не стоит. «Причина в инфляции: за три года цены в России выросли на 31,6%, а в США — на 12,4%. Разница в 17 процентных пунктов навсегда останется в курсе рубля. Проще говоря, рубль обесценился, его покупательная способность упала. А если после этого мы снова увидим доллар по 74 — это будет слишком выгодный курс за обесценившийся рубль», — пояснил он.

По мнению Когана, ситуация, когда доллар стабильно стоит 74 рубля, уже не вернется. «Скорее, наша новая долгосрочная реальность — 90 и более [рублей за доллар]», — заключил эксперт.

  • Российская валюта начала укрепляться после того, как президент США Дональд Трамп начал предпринимать активные действия по урегулированию конфликта на Украине. На прошлой неделе спецпосланник Трампа провел переговоры с Владимиром Путиным, после чего американский президент заявил о «высокой вероятности» урегулирования. Позже Трамп сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 18 марта.

Фото на обложке: ededchechine / Freepik

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