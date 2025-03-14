Трамп заявил о высокой вероятности завершения конфликта после переговоров с Путиным
Богдан Музыченко
Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности завершения военной операции на Украине. На своей странице в Truth Social он отметил, что США провели «очень продуктивные» переговоры с Владимиром Путиным.
Трамп заявил о высокой вероятности завершения конфликта после переговоров с Путиным
https://rb.ru/news/trump-putin-ukraine/
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«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень высокая вероятность, что этот ужасный, кровопролитный [конфликт] наконец закончится. Но в этот самый момент тысячи украинских военнослужащих полностью окружены российской армией и находятся в очень плохом и уязвимом положении», — написал Трамп.
Он подчеркнул, что «настоятельно попросил Путина сохранить жизнь» украинским солдатам. «Это была бы ужасная бойня, какой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог!», — добавил президент США.
- Ранее, 14 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин 13 марта встретился со спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. О чем разговаривали Путин и Уиткофф, Песков не уточнил, отметив, что через Уиткоффа Путин «передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа».
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорила, что спецпосланник Трампа должен прилететь в Москву для обсуждения военного конфликта на Украине. По данным ТАСС, Уиткофф прибыл в Москву днем 13 марта и покинул ее на следующий день.
- В середине февраля делегации России и США провели первые за три года переговоры в Эр-Рияде по вопросу урегулирования конфликта. На встрече присутствовали Уиткофф, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь США Марко Рубио. Российскую сторону представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
- В конце февраля закрытые переговоры между высокопоставленными чиновниками Москвы и Вашингтона состоялись в Стамбуле. «РИА Новости» писали, что темой встречи было восстановление работы посольств.
Фото на обложке: Win McNamee / Getty Images
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