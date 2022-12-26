ЦБ связал декабрьский обвал рубля с падением цен на нефть

Банк России объяснил декабрьский обвал рубля падением цен на нефть. Под конец года курс доллара США достигал 72 рублей, евро – 77 рублей, что стало наивысшими значениями с мая 2022 года.

Обвал курса российского рубля, который произошел в середине декабря, связан с падением цен на нефть, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, подешевевшая нефть стала «достаточно весомой причиной» для потери позиций рубля.

20 декабря курс доллара США превысил отметку в 70 рублей. В десятидневный период с 12 по 22 декабря курс поднялся почти на 20% – с 62 до 72 рублей за доллар США и с 66 до 76 рублей за евро.

Средняя цена на российскую нефть Urals в период с 15 ноября по 14 декабря составляла $57,5 за баррель, хотя месяцем ранее была на уровне $71. В начале декабря на российскую нефть был введен ценовой потолок в $60 в связи с санкциями США и Евросоюза.

Ослабление рубля приведет к росту цен, но не сразу, пояснил Заботкин. Изменение курса на 10% увеличивает инфляцию на 0,5-0,6% в течение 6-12 месяцев, уточнил замглавы Банка России.

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