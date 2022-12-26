ЦБ связал декабрьский обвал рубля с падением цен на нефть

Банк России объяснил декабрьский обвал рубля падением цен на нефть. Под конец года курс доллара США достигал 72 рублей, евро – 77 рублей, что стало наивысшими значениями с мая 2022 года.
Обвал курса российского рубля, который произошел в середине декабря, связан с падением цен на нефть, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, подешевевшая нефть стала «достаточно весомой причиной» для потери позиций рубля.
20 декабря курс доллара США превысил отметку в 70 рублей. В десятидневный период с 12 по 22 декабря курс поднялся почти на 20% – с 62 до 72 рублей за доллар США и с 66 до 76 рублей за евро.
Средняя цена на российскую нефть Urals в период с 15 ноября по 14 декабря составляла $57,5 за баррель, хотя месяцем ранее была на уровне $71. В начале декабря на российскую нефть был введен ценовой потолок в $60 в связи с санкциями США и Евросоюза.
Ослабление рубля приведет к росту цен, но не сразу, пояснил Заботкин. Изменение курса на 10% увеличивает инфляцию на 0,5-0,6% в течение 6-12 месяцев, уточнил замглавы Банка России.
Фото на обложке: Gevorg Simonyan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?
- 2 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
ВОЗМОЖНОСТИ
26 декабря 2022
26 декабря 2022
30 декабря 2022