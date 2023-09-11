Глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы за рубеж — по аналогии с ограничением ЦБ на вывод валюты в $1 млн в месяца. По его мнению, это должно способствовать укреплению рубля. Порог он предложил установить на уровне 100 млн рублей в месяц.

Андрей Костин предположил, что Центробанк уже рассматривает такую меру «наряду с другими опциями», а окончательное решение «будет зависеть от развития ситуации с рублем», передает РБК.

Прошлой весной ЦБ установил порог на уровне $5000 в месяц, затем несколько раз его увеличивал. В конце июня 2022 года регулятор разрешил россиянам переводить на зарубежные счета до $1 млн в месяц.

ЦБ также на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. С открытых валютных счетов нельзя снимать более $10 тыс. или их эквивалент в евро. Лимиты ввели в марте 2022 года и продлевают их действие второй раз.