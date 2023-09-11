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Глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы за рубеж — по аналогии с ограничением ЦБ на вывод валюты в $1 млн в месяца. По его мнению, это должно способствовать укреплению рубля. Порог он предложил установить на уровне 100 млн рублей в месяц.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу

Андрей Костин предположил, что Центробанк уже рассматривает такую меру «наряду с другими опциями», а окончательное решение «будет зависеть от развития ситуации с рублем», передает РБК.

Прошлой весной ЦБ установил порог на уровне $5000 в месяц, затем несколько раз его увеличивал. В конце июня 2022 года регулятор разрешил россиянам переводить на зарубежные счета до $1 млн в месяц.

ЦБ также на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. С открытых валютных счетов нельзя снимать более $10 тыс. или их эквивалент в евро. Лимиты ввели в марте 2022 года и продлевают их действие второй раз.

Фото на обложке: ImYanis / Shutterstock

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