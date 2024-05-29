Российский аналог Lego привлек новых инвесторов

Российский производитель конструкторов Rubrick привлек инвестиции от топ-менеджера «Детского мира» Андрея Осокина и экс-главы направления e-commerce в «Связном» Анатолия Мохова. Сумма вложений не раскрывается, пишет «Ъ».

По данным ЕГРЮЛ, член правления «Детского мира» Андрей Осокин 24 мая получил 5% в «Рубрик-ОД», Анатолий Мохов, возглавлявший ранее в «Связном» направления e-commerce,— 3,5%. Еще 2% перейдут бывшему управляющему директору по маркетингу Сбербанка, а сейчас исполнительному директору «Рубрик-ОД» Екатерине Олейниковой.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает всю стоимость компании в 50–60 млн рублей, поэтому совокупная отошедшая инвесторам доля, по его мнению, могла стоить около 10 млн рублей.

Rubrick запланировал на осень второй раунд привлечения инвестиций. На первом руководство хотело привлечь партнеров, у которых есть необходимые компетенции в электронной торговле детскими товарами.

В начале мая в компанию вложился топ-менеджер Ozon Олег Дорожок, который получил получил 5% компании.

Rubrick будет выпускать конструкторы «по типу Lego» «про российский культурный код» — по мотивам фильмов, сериалов, видеоигр, мемов. Во второй половине этого года, например, выйдет набор, посвященный сериалу «Беспринципные» Романа Прыгунова.

Выпускать товары будут в Китае и России. Компания намерена запустить сеть офлайн-магазинов Rubrick.

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