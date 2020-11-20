Фестиваль технологий Rukami объявил хедлайнеров

Московский международный киберфестиваль Rukami объявил спикеров. Ими стали писатель-фантаст, автор книги про «Аполлон-13», биолог-геронтолог, студенты-изобретатели и разработчики видеоигр.

Хедлайнерами фестиваля стали:



Питер Уоттс — писатель-фантаст из Канады, специалист по морским млекопитающим. Автор книг «Ложная слепота», «Эхопраксия», повести «Остров».

— писатель-фантаст из Канады, специалист по морским млекопитающим. Автор книг «Ложная слепота», «Эхопраксия», повести «Остров». Обри ди Грей — биолог-геронтолог, автор книги о борьбе с возрастными изменениями «Отмена старения». Разработал концепцию SENS, или стратегию достижения пренебрежимого старения инженерными методами.

— биолог-геронтолог, автор книги о борьбе с возрастными изменениями «Отмена старения». Разработал концепцию SENS, или стратегию достижения пренебрежимого старения инженерными методами. Джеффри Клугер — писатель, соавтор книги «Аполлон-13. Потерянная луна», по которой в 1995 году сняли фильм с Томом Хэнксом в главной роли.

— писатель, соавтор книги «Аполлон-13. Потерянная луна», по которой в 1995 году сняли фильм с Томом Хэнксом в главной роли. Джейн Макгонигал — разработчик игр, создатель игры для борьбы с болезнями SuperBetter. Написала книгу «Реальность под вопросом. Почему игры делают нас лучше и как они могут изменить мир».

— разработчик игр, создатель игры для борьбы с болезнями SuperBetter. Написала книгу «Реальность под вопросом. Почему игры делают нас лучше и как они могут изменить мир». Ричард Гэрриот — предприниматель, разработчик. Создал такие игры, как Ultima, Lineage и Tabula Rasa, а также посетил МКС в качестве космического туриста.

— предприниматель, разработчик. Создал такие игры, как Ultima, Lineage и Tabula Rasa, а также посетил МКС в качестве космического туриста. Фионн Феррейра — студент, ученый и инженер из Ирландии. Изобрел способ удалять микропластик из воды с помощью ферромагнитной жидкости. Победитель Google Science Fair 2019.

— студент, ученый и инженер из Ирландии. Изобрел способ удалять микропластик из воды с помощью ферромагнитной жидкости. Победитель Google Science Fair 2019. Энн Макосински — канадская студентка, изобретатель, основатель Makotronics Enterprises. Придумала фонарик, работающий от тепла человеческого тела, и кружку, заряжающую смартфоны, и другие.

Кроме выступлений спикеров на фестивале покажут интерактивный фильм-квест, зрители которого смогут влиять на сюжет. Участие в мероприятии бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: ktsdesign / Shutterstock