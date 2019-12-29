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Сервис по поиску разнорабочих «Рабочие руки» привлек 25 млн рублей при оценке 325 млн рублей

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сервис для поиска разнорабочих «Рабочие руки» привлек 25 млн рублей от двух бизнес-ангелов. Оценка стартапа составила 325 млн рублей, рассказали Rusbase в компании.

Сервис по поиску разнорабочих «Рабочие руки» привлек 25 млн рублей при оценке 325 млн рублей

По словам соосновательницы проекта Ольги Семко, сделка состоялась 10 декабря. Компания не раскрывает имен новых инвесторов.

23 декабря сведения об изменении в составе акционеров ООО «Рабочие руки» появились в ЕГРЮЛ. По данным реестра, Николай Поваляев получил 4,6% в компании, а Сергей Коршунов — 3,1%.

Стартап «Рабочие руки» в 2017 году основали в Краснодаре Олег Шилов, Ольга Семко и Александр Гришаев. По данным ЕГРЮЛ, после сделки у Шилова осталось 46,5% компании, у Семко и Гришаева — по 15,5%.

Еще 14,8% стартапа принадлежат Фонду развития интернет инициавтив (ФРИИ). Фонд инвестировал в проект дважды: 2,5 млн рублей в 2017 году, когда «Рабочие руки» выпустились из акселератора ФРИИ, и 15 млн рублей в марте 2019 года.

Сервис «Рабочие руки» работает по модели «экономика по требованию» и позволяет строительным, подрядным и производственным компаниям найти разнорабочих за короткое время по фиксированной цене.

Чтобы нанять рабочих, клиент должен разместить заявку на сайте, в которой указано, сколько человек и на какие работы нужно, когда и на какой объект. Сервис подбирает рабочих из своей базы, следит за их выходом на объект и принимает оплату их труда. Зарабатывает стартап на комиссии.

По теме: ФРИИ вложил 15 млн рублей в сервис по поиску разнорабочих «Рабочие руки»

Изображение: Mascha Tace / Shutterstock

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