Сервис по поиску разнорабочих «Рабочие руки» привлек 25 млн рублей при оценке 325 млн рублей

Сервис для поиска разнорабочих «Рабочие руки» привлек 25 млн рублей от двух бизнес-ангелов. Оценка стартапа составила 325 млн рублей, рассказали Rusbase в компании.

По словам соосновательницы проекта Ольги Семко, сделка состоялась 10 декабря. Компания не раскрывает имен новых инвесторов.

23 декабря сведения об изменении в составе акционеров ООО «Рабочие руки» появились в ЕГРЮЛ. По данным реестра, Николай Поваляев получил 4,6% в компании, а Сергей Коршунов — 3,1%.

Стартап «Рабочие руки» в 2017 году основали в Краснодаре Олег Шилов, Ольга Семко и Александр Гришаев. По данным ЕГРЮЛ, после сделки у Шилова осталось 46,5% компании, у Семко и Гришаева — по 15,5%.

Еще 14,8% стартапа принадлежат Фонду развития интернет инициавтив (ФРИИ). Фонд инвестировал в проект дважды: 2,5 млн рублей в 2017 году, когда «Рабочие руки» выпустились из акселератора ФРИИ, и 15 млн рублей в марте 2019 года.

Сервис «Рабочие руки» работает по модели «экономика по требованию» и позволяет строительным, подрядным и производственным компаниям найти разнорабочих за короткое время по фиксированной цене.

Чтобы нанять рабочих, клиент должен разместить заявку на сайте, в которой указано, сколько человек и на какие работы нужно, когда и на какой объект. Сервис подбирает рабочих из своей базы, следит за их выходом на объект и принимает оплату их труда. Зарабатывает стартап на комиссии.

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