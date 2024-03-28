Румыния начнет оформлять россиянам шенгенские визы с 31 марта 2024 года

Румыния начнет оформлять шенгенские визы с 31 марта 2024 года. Заявление можно будет подать в консульствах в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в посольстве республики в Москве.

С визами, полученными после 31 марта 2024 года, можно будет въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Визы, выданные до 31 марта, туристы могут использовать в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию и на основании положений из решения ЕС №565/2014. Например, иностранец, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до конца марта, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр.

С 1 апреля 2024 года шенгенские визы также начнет выдавать Болгария. С заявлениями будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Петербурге. Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет такой же, как в других странах Шенгенской зоны.

Каждый двадцатый пользователь Aviasales (5,5%) летал в Европу в 2022 году, а каждый седьмой пробовал получить шенгенскую визу. По данным сервиса путешествий, выдачу виз одобряли в 92,3% случаев, хотя визовая политика европейских стран претерпела изменения за год.

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