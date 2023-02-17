Шенгенскую визу россиянам в 2022 году выдавали в 9 из 10 случаев — Aviasales

Каждый двадцатый пользователь Aviasales (5,5%) летал в Европу в 2022 году, а каждый седьмой пробовал получить шенгенскую визу. По данным сервиса путешествий, выдачу виз одобряли в 92,3% случаев, хотя визовая политика европейских стран претерпела изменения за год.
14% путешественников подавали документы на получение шенгенской туристической визы в прошлом году. В 43,3% случаев россиянам открывали шенген на полгода.
Самыми популярными направлениями для полетов в шенгенскую зону в 2022 году стали Италия со средним чеком 75,5 тыс. рублей туда-обратно, Франция — 66,2 тыс. рублей, Германия — 64,3 тыс. рублей, Испания — 86,2 тыс. рублей и Греция — 61,2 тыс. рублей. Добраться до этих стран можно только с пересадкой.
Эксперты Aviasales отмечают, что сложнее всего получить визу в Германию — к «стандартному» пакету документов страна требует медицинскую страховку в аккредитованной в ЕС компании и выписку со счета в иностранном банке. Одной из самых лояльных лояльных к российским путешественникам считается Франция — список документов для подачи не изменился.
- В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о сокращении максимального срока действия выдаваемых россиянам шенгенских виз — теперь консульства европейских стран не выдают их на срок более года.
- Упрощенный визовый режим между Россией и странами ЕС приостановлен с сентября 2022 года. Визовый сбор увеличился более чем вдвое — до 80 евро, а срок рассмотрения заявки вырос втрое — до 45 дней.
Фото на обложке: Unsplash
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