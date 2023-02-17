Каждый двадцатый пользователь Aviasales (5,5%) летал в Европу в 2022 году, а каждый седьмой пробовал получить шенгенскую визу. По данным сервиса путешествий, выдачу виз одобряли в 92,3% случаев, хотя визовая политика европейских стран претерпела изменения за год.

Шенгенскую визу россиянам в 2022 году выдавали в 9 из 10 случаев — Aviasales