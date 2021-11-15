Пользователи выберут самый цифровой регион России в рамках Премии Рунета 2021

Организаторы Премии Рунета 2021 и конкурса «Цифровой прорыв» приглашают выбрать самый цифровой и привлекательный для инноваций регион России. Голосование открыто и продолжится до 7 декабря 2021 года.

Пользователи могут проголосовать за три города на официальном сайте. Критерии отбора предлагают следующие:

развитая IT-инфраструктура;

база подготовки специалистов;

сильные и перспективные проекты и стартапы;

поддержка IT-бизнеса;

привлекательность для профессионалов.

Победителя объявят на торжественной церемонии награждения 7 декабря 2021 года в Москве. Самый цифровой регион получит почетный статус, открывающий возможности для инвестиций в инфраструктуру и привлечения специалистов.