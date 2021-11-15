Пользователи выберут самый цифровой регион России в рамках Премии Рунета 2021

Организаторы Премии Рунета 2021 и конкурса «Цифровой прорыв» приглашают выбрать самый цифровой и привлекательный для инноваций регион России. Голосование открыто и продолжится до 7 декабря 2021 года.
Пользователи могут проголосовать за три города на официальном сайте. Критерии отбора предлагают следующие:
- развитая IT-инфраструктура;
- база подготовки специалистов;
- сильные и перспективные проекты и стартапы;
- поддержка IT-бизнеса;
- привлекательность для профессионалов.
Победителя объявят на торжественной церемонии награждения 7 декабря 2021 года в Москве. Самый цифровой регион получит почетный статус, открывающий возможности для инвестиций в инфраструктуру и привлечения специалистов.
Фото на обложке: Chz_mhOng /
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