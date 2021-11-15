Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Пользователи выберут самый цифровой регион России в рамках Премии Рунета 2021

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Организаторы Премии Рунета 2021 и конкурса  «Цифровой прорыв» приглашают выбрать самый цифровой и привлекательный для инноваций регион России. Голосование открыто и продолжится до 7 декабря 2021 года.

Пользователи выберут самый цифровой регион России в рамках Премии Рунета 2021

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Пользователи могут проголосовать за три города на официальном сайте. Критерии отбора предлагают следующие:

  • развитая IT-инфраструктура;
  • база подготовки специалистов; 
  • сильные и перспективные проекты и стартапы;
  • поддержка IT-бизнеса;
  • привлекательность для профессионалов.

Победителя объявят на торжественной церемонии награждения 7 декабря 2021 года в Москве. Самый цифровой регион получит почетный статус, открывающий возможности для инвестиций в инфраструктуру и привлечения специалистов.

Фото на обложке: Chz_mhOng / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 От робота-зубочиста к биопечати: история стартапа «Трава на Марсе»
  2. 2 Предпринимательницы и основательницы IT-стартапов встретятся на деловом свопе в Москве
  3. 3 Школа стартапов RUSSOL запускает онлайн-курс для подростков
  4. 4 TikTok объявил победителей бизнес-челленджа #ПокажиСвойБизнес
  5. 5 В Якутии запустили несколько онлайн-сервисов для борьбы с пандемией

ВОЗМОЖНОСТИ

15 ноября 2021

Future iHealth 2021

15 ноября 2021

Global Data Compression Competition

15 ноября 2021

Rosneft Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма