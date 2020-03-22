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Учения по «суверенному» рунету перенесли из-за коронавируса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Минкомсвязь России отложила плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета. Причина — распространение коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. 

Учения по «суверенному» рунету перенесли из-за коронавируса

В 2020 году учения должны были проходить раз в квартал: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В Минкомсвязи пообещали утвердить уточненный график «в ближайшее время». 

В сообщении на сайте ведомства говорится, что 20 марта планировалось отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS. 

Учения проходят в рамках закона о «суверенному» рунете. Правительство в прошлом году приняло положение об учениях для отработки разных угроз устойчивости интернета в стране. Первые учения состоялись 23 декабря 2019 года. 

Участники учений — операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу России. Также в учениях участвуют Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Роскомнадзор и Россвязь.

Фото: Undrey / Shutterstock

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