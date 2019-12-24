Минкомсвязи рассказало об итогах учений по изоляции рунета

23 декабря в России проводились учения Минкомсвязи. Во время них демонстрировалось, как будут работать операторы связи и госструктуры в условиях изолированного рунета. Об этом сообщает РБК.

Перед началом учений были разработаны несколько сценариев. В первом прописывалось обеспечение безопасности абонентов сотовой связи. Сценарий не только включал в себя защиту персональных данных, но и возможность перехвата трафика и SMS, раскрытия геолокации.

Второй сценарий исследовал риски использования «умных» устройств в энергетических, транспортных, финансовых и других компаниях.

Как сообщил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов, работа по сценариям велась несколько дней в Москве, Ростове, Владимире и еще в нескольких городах.



По словам Соколова, учения показали, что «в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы».



Ранее представители Минкомсвязи заявляли, что учения будут носить исследовательский характер и проводиться локально, не затрагивая обычных пользователей интернета.



Сообщалось, что к тестированию систем привлекут МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Лабораторию Касперского».



Напомним, что в октябре этого года правительство постановило, что учения по изоляции рунета должны проводиться не реже одного раза в год.