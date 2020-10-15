В России построят первый жилой комплекс с помощью искусственного интеллекта

В Петроградском районе Санкт-Петербурга построят жилой комплекс Meltzer Hall с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Rusbase сообщили в Meltzer Hall.

Основанная на BIM-технологиях программа осуществляет комплексный цифровой мониторинг всех этапов строительных работ.

ИИ с помощью регулярного лазерного сканирования создает облако точек – цифровые копии всех построенных объектов и помещений. Получив данные, программа самостоятельно подсчитывает объемы выполненных работ, составляет картограмму отклонений от плана, выдает предписания по дальнейшему ходу строительства.

Искусственный интеллект умеет автоматически формировать сроки и стоимость будущих работ, создавать техническую и тендерную документацию для проведения онлайн-закупок и выбора подрядных компаний.

Используемая в проекте технология — совместная разработка застройщика проекта компании «Альфа Фаберже» и Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

«Программа способна заменить строительный контроль и инженеров ПТО на многих этапах и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором», – сообщил собственник и директор «Альфа Фаберже» Виталий Бахарев.

Кроме того, при возведении ЖК Meltzer Hall «Альфа Фаберже» использует инновационную систему контроля технического состояния прилагающих к стройке зданий. Технология позволяет свести к нулю негативное воздействие строительства на соседние дома и сооружения, говорится в сообщении.

Мeltzer Hall – восьмиэтажный элитный жилой комплекс на пересечении набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта (наб. р. Карповки, 27). В рамках проекта планируется строительство порядка 16 000 жилой и 3 350 кв. м коммерческой недвижимости, двух детских садов, трех закрытых благоустроенных дворов, а также двухуровневого паркинга на 204 автомобиля и 25 парковочных мест для мотоциклов или велосипедов.

Ввод ЖК в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2022 года. Финансирование проекта осуществляется банком «Дом.РФ».

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