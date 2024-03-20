Число юрлиц с иностранным участием в России сократилось с 2021 года на треть

Количество зарегистрированных в России компаний с иностранным участием за три года уменьшилось на 34% — с 29,2 тыс. в марте 2021 года до 19,3 тыс. в марте 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные подсчетов «Контур.Фокус».

Общее число юрлиц за тот же период также сократилось на 5,32%, составив 3,19 млн. Доля юридических лиц с иностранным участием за рассматриваемый период упала с 0,87% до 0,6%.

Активность новых регистраций компаний с иностранным участием снижалась все три года: в 2021 году — 839 компаний, в 2022 году — 396, в 2023 году — 339.

К значительному сокращению доли юрлиц с иностранным участием привел целый ряд тенденций в работе как иностранных, так и российских компаний. Самое крупное сокращение (минус 4224 компании с марта 2021-го по март 2022-го) вызвано в первую очередь редомициляцией части иностранных компаний из офшоров.

Эффект санкций, по данным издания, сказался позднее: с марта 2022-го по март 2023-го из реестра исчезло 3039 компаний с иностранным участием, за последний год их стало меньше еще на 2673 юрлица.

Аналитики также проанализировали спад по отраслям (учитывали отрасли с самым большим количеством иностранных компаний):

нефтегазовый сектор — доля «иностранцев» в добыче сократилась с 9,4% до 8,7%,

бурение — с 5,3% до 4,2%;

добыча угля — с 5,4% до 4,8%;

инвесткомпаним — с 6,5% до 4,8%;

брокеры — с 4,4% до 4%;

производителм вагонов — с 8% до 7,3%.

При этом наблюдался рост доли зарубежных компаний в производстве лекарств (с 5,2% до 5,7%), грузовиков (с 6,2% до 6,3%), запчастей (с 5,4% до 5,6%) и отделочных материалов (с 4% до 5,1%).

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