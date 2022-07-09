Посуточная аренда жилья в Санкт-Петербурге оказалась дороже московской — исследование

Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» подсчитали стоимость посуточной аренды жилья в российских регионах в первой половине 2022 года. Согласно результатам исследования, Санкт-Петербург обогнал Москву по средней стоимости аренды.
Результатами исследования поделилось издание ТАСС. В первом полугодии самым популярным российским городом для туризма стал Санкт-Петербург. Средняя стоимость жилья в Северной столице составила 4 020 рублей за сутки.
Это даже больше, чем в Москве, где одна ночь в среднем обходилась в 3 725 рублей. Третьим по популярности городом после Санкт-Петербурга и Москвы стала Казань (3 448 рублей за сутки). Самым дорогим городом остается Сочи, где стоимость аренды составляет 4,2 тысячи за сутки.
В Санкт-Петербург туристы чаще всего отправлялись на четыре дня, в то время как в Москве и Казани жилье в основном снимали на трое суток.
В десятку самых популярных городов России в первой половине этого года вошли Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Адлер, Кисловодск, Краснодар и Екатеринбург. Сюда россияне в среднем приезжали на три дня и платили за аренду жилья по 11,9 тысяч рублей в среднем.
Гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов отдельно выделил Республику Дагестан. По его словам, южный регион не попал в топ-10 регионов по популярности, однако количество бронирований в Махачкалу на сервисе в первом полугодии 2022 года «выросло в несколько десятков раз» в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.
Аналитики подсчитали, что в Махачкалу туристы в среднем едут на четыре дня и тратят на проживание 10,4 тысяч рублей.
В конце июня сообщалось, что средняя стоимость авиаперелетов по стране в июле, августе и сентябре 2022 года снизилась на 3-4% по сравнению с прошлым годом. Он составила 7,2–8,7 тысяч рублей за перелет в одну сторону.
Фото: Unsplash
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