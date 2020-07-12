Россия стала второй в мире по числу утечек данных

Россия заняла второе место после США по числу утечек данных в 2019 году. Количество утечек выросло на 46% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании InfoWatch.

Сообщается, что в 2019 году в России произошло 395 случаев утечки информации из компаний и госорганов, что на 46% больше, чем в 2018 году. В результате было скомпрометировано более 172 млн записей пользовательской информации. Это в 6 раз больше, чем в прошлом году. Россия уже седьмой год подряд занимает вторую строчку рейтинга.

Чаще всего в сеть попадали персональные данные и платежная информация. При этом более половины объема скомпрометированных данных связана с ошибкой в настройках сервера оператора фискальных данных «Дримкас». Тогда «утекли» свыше 90 млн записей, говорится в исследовании.

53,4% данных «сливались» через интернет, 17,5% — через бумажную документацию и 10% — через мессенджеры. Виновными чаще всего становились рядовые сотрудники компаний (72,1%). Топ-менеджмент оказывался ответственным за утечку в 4,6% случаев. И только в 18,4% случаев были замешаны хакеры.

По мнению экспертов InfoWatch, в 2020 году число утечек данных через электронные каналы в России вырастет за счет роста количества удаленно работающих сотрудников и снижения доли бумажного документооборота.

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