Россия стала одной из самых DDoS-атакуемых стран мира

Россия вошла в пятерку самых DDoS-атакуемых стран мира по итогам 2022 года. По данным StormWall, на Россию пришлось 8,4% от всех совершенных в мире DDoS-атак. Большинство из них были направлены на финансовую и телекоммуникационную сферы.

В 2022 году Россия стала одним из лидеров по количеству принятых DDoS-атак, сообщили аналитики компании-разработчика решений по кибербезопасности StormWall. Всего в 2022 году на Россию было совершено 1,2 млн DDoS-атак.

На Россию пришлось 8,4% от всех мировых DDoS-атак – такой высокий показатель эксперты зафиксировали впервые. В списке самых DDoS-атакуемых стран Россия заняла четвертое место – традиционными лидерами остались Китай и Индия.

Большинство атак было совершено на финансовую сферу (28%, рост год к году в 18 раз), телекоммуникационную (14%, рост в 12 раз), государственный сектор (14%, рост в 25 раз), ритейл (12%, рост в 8 раз).

Продолжительность совершенных в 2022 году DDoS-атак выросла вдвое – если в 2021 году они длились в среднем четыре часа, то в 2022 году атаки проходили в течение восьми часов.

Ранее аналитики спрогнозировали увеличение числа DDoS-атак на 300% к весне 2023 года. Хакеры станут использовать более изощренные инструменты, а также атаки на web-приложения.

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