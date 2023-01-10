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К весне 2023 года количество DDoS-атак на российские компании может увеличиться на 300%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

К весне 2023 года количество DDoS-атак на российский бизнес может увеличиться на 300%. В ушедшем году их число составило 1,2 млн. Самыми опасными окажутся атаки на внутренние платформы компаний, говорится в отчете DDoS-Guard.

К весне 2023 года количество DDoS-атак на российские компании может увеличиться на 300%

В этом году также увеличится сложность DDoS-атак, будут меняться их векторы, уже сейчас фиксируются попытки нарушения конфиденциальности сервисов — взлома и кражи данных. Хакеры станут использовать более изощренные инструменты,  а также атаки на web-приложения, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов в области кибербезопасности.

Руководитель отдела ИБ «Рексофт» Юлия Коновалова сказала, что услуги кибербезопасности сейчас очень востребованы бизнесом, но из-за нехватики кадров не все компании могут нанять соответствующую команду в штат и привлекают как внешних специалистов, так и консалтинговые организации в разовых и долгосрочных проектах.

В декабре 2022 года число DDoS-атак на российские компании и госорганизации сократилось в три раза по сравнению с двумя последними неделями ноября. Это связано с уменьшением активности политически мотивированных хакеров. 

Мощность DDoS-атак также снизилась: максимальную зафиксировали в ноябре — 400 тыс. запросов в секунду. Ранее число атак доходило до 1 млн запросов в секунду. Аналитики StormWall прогнозировали снижение атак на российские компании и в январе 2023 года.

Фото на обложке: Unsplash

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