Россия полностью приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

Россия в ночь с пятницы на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.

По его словам, соответствующую телеграмму разослала Росавиация.

Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.

Ранее в пятницу пассажиры «Аэрофлота» жаловались в соцсетях, что перед вылетом из «Шереметьево» в Нью-Йорк экипаж сообщил об отмене рейса. Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Со вторника Россия решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В Росавиации уточнили, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт «Шереметьево» в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ — не более 200 человек в сутки.

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