Над промзонами, реками, каналами: названа дата появления в России летающего такси

Запуск первого летающего такси стартапа Hover в России запланирован в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании по созданию дронов-такси Hover Александра Атаманова.

Также 25 января 2021 года прошла презентация летающего такси на малой арене «Лужников» в Москве. Там же недавно начались испытания беспилотников Hover, которые способны перевозить пассажиров и грузы по воздуху.

Первый этап запуска летающего такси в эксплуатацию предполагает безопасные маршруты.

«По прогнозам мировых экспертов, считается, что годом начала первого этапа внедрения летающих дронов-такси станет 2025-й. Мы целимся примерно в эту же дату, когда будет первый этап, [он предполагает] безопасные маршруты, распределенные над промзонами, реками, каналами, путепроводами, где люди начнут эксплуатировать такой вид техники, привыкать к нему», — рассказал Атаманов.

Он добавил, что технология должна будет доказать, что она безопасна, и на это потребуется какое-то время. При этом одновременно будут проводиться работы с законодательством, позволяющим эксплуатировать такую технику.

Пассажирский дрон Hover сможет поднять в воздух одновременно двух людей общим весом до 300 килограммов. Как стало известно ранее, беспилотник способен взлетать и садиться при помощи любой неподготовленной площадки, например, стандартного места на автомобильных стоянках.

Для управления аэротакси разработана полностью автономная цифровая система, которая прокладывает оптимальные маршруты и следит за безопасностью полетов.

Пассажиры в процессе полета находятся в защитной капсуле, которая принимает на себя удар в случае аварии. И для самых экстренных ситуаций есть спасательный парашют, который мягко опустит на землю машину с пассажирами.

Сами дроны созданы по безопасной беспропеллерной схеме — в них нет незакрытых вращающихся винтов. По заявлению разработчиков, конечный прототип дрона будет готов весной этого года. Также ожидается, что в 2021 году будут произведены первые серийные «Ховеры».

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Стоимость полета на аэротакси в будущем может ориентировочно составить около 20 рублей за 1 километр. Это вдвое меньше стоимости проезда на обычном такси, отмечает ТАСС. Hover планирует предоставлять летающие машины агрегаторам услуг и другим игрокам нового рынка по аналогии с Uber. При этом машина может использоваться не только как городской транспорт, но и как воздушная скорая помощь.

Стартап Hover является членом ассоциации «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) и резидентом фонда «Сколково». По данным НТИ, с 2016 года на создание летающего пассажирского дрона компания привлекла $3 млн инвестиций. Из них $1,5 млн уже вложены в работу.

Фото: RB.ru