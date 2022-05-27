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Россия и Иран организуют торговлю по бартеру — Press TV

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россия и Иран начнут торговать по бартеру. Москва и Тегеран договорились о том, что Россия будет поставлять сталь, а Иран – газовые турбины и автозапчасти. Ранее обсуждалась возможность заменить одежду ушедших из России западных брендов товарами из Ирана.

Россия и Иран организуют торговлю по бартеру — Press TV

О достижении договоренностей между Россией и Ираном в торговле по бартерной системе пишет иранская газета Press TV. Меморандум о сотрудничестве подписали министр торговли и промышленности Ирана Реза Фатеми Амин и зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

Согласно договоренности, Иран будет поставлять в Россию газовые турбины и автозапчасти, с доступностью которых возникли сложности из-за введенных в отношении России санкций, а Россия в обмен будет поставлять в Иран сталь. Тегеран выразил заинтересованность в поставках из РФ глинозема, цинка и свинца.

Глава министерства нефти Ирана заявил, что финансовый объем экономических отношений между Ираном и Россией может увеличиться в 10 раз и достигнуть $40 млрд в год. Страны намерены нарастить торговые связи, чтобы нивелировать последствия санкций, которые в их отношении ввели США, отмечает газета.

Фото на обложке: vanchai tan / Shutterstock

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