«Сбер» запустил денежные переводы для россиян в Иран в адрес физических и юридических лиц. В банке уверены, что сервис будет популярен в первую очередь у туристов.

Переводы отправляются по номеру счета в Пасаргад-банк, комиссия стандартная для международных переводов — 1% от суммы. Лимит по одной транзакции и в сутки установлен в 1 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что гораздо более полезным сервис может оказаться для операций юридических лиц — как крупных корпораций, так и мелкооптовых торговцев.

Сбербанк 5 сентября запустил переводы в банки Казахстана на карты Visa и Mastercard. Минимальная сумма перевода составляет 1 тыс. рублей, комиссия – от 30 рублей. На следующий день прекратил переводы на эти карты, а также стал возвращать клиентам средства, отправленные накануне.

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