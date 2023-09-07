Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбер» запустил денежные переводы для россиян в Иран

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Сбер» запустил денежные переводы для россиян в Иран в адрес физических и юридических лиц. В банке уверены, что сервис будет популярен в первую очередь у туристов.

«Сбер» запустил денежные переводы для россиян в Иран

Переводы отправляются по номеру счета в Пасаргад-банк, комиссия стандартная для международных переводов — 1% от суммы. Лимит по одной транзакции и в сутки установлен в 1 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что гораздо более полезным сервис может оказаться для операций юридических лиц — как крупных корпораций, так и мелкооптовых торговцев.

  • Сбербанк 5 сентября запустил переводы в банки Казахстана на карты Visa и Mastercard. Минимальная сумма перевода составляет 1 тыс. рублей, комиссия – от 30 рублей. На следующий день прекратил переводы на эти карты, а также стал возвращать клиентам средства, отправленные накануне.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Выбирайте формулировки»: как вести переговоры с иранцами
  2. 2 Иранцы придумали гениальный способ обхода блокировки интернета
  3. 3 Сбербанк запустил переводы в банки Казахстана на карты Visa и Mastercard
  4. 4 «Сбер» открыл всем пользователям доступ к нейросети GigaChat
  5. 5 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года

ВОЗМОЖНОСТИ

08 сентября 2023

WOW PRO 2023

09 сентября 2023

Codemasters Code Cup

10 сентября 2023

MGIMO Ventures Tashkent

Все ВОЗМОЖНОСТИ