Сбербанк остановил переводы в Казахстан по номеру карты спустя сутки после запуска услуги

Сбербанк 6 сентября прекратил переводы в Казахстан на карты платежных систем Visa и MasterCard, убедился RB.RU. Frank Media также сообщает , что «Сбер» начал возвращать клиентам средства, переведенные на казахстанские карты в прошлом.

«Страна выпуска карты — Казахстан. Перевод на карту Mastercard данной страны недоступен», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке перевести деньги на карты казахстанских банков (на сайте кредитной организации до сих пор указано, что переводы на карты Visa и Mastercard в Казахстан доступны). Переведенные во вторник средства не были зачислены на карты банков республики.

Скриншот RB.RU

Во вторник, 5 сентября, стало известно, что у клиентов «Сбера» появилась возможность перевести деньги в Казахстан по номеру карты. Минимальная сумма перевода составляет 1 тыс. рублей, комиссия – от 30 рублей. Раньше можно было переводить средства только на карты «дружественных» платежных систем — «Белкар», «Элкарт», «Корти Милли», а теперь в Сбербанке стали доступны переводы на карты Visa и Mastercard.

Корреспонденту RB.RU не удалось таким образом перевести деньги на карты казахстанских Kaspi bank и BCC.

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