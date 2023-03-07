Самой популярной моделью автомобиля для угона в 2022 году стала Hyundai Palisade — была похищена почти каждая сотая застрахованная машина, говорится в материалах группы «Ренессанс страхование». Компания отмечает, что в России участились случаи угона корейских автомобилей.

Чаще всего от злоумышленников страдают владельцы южнокорейских автомобилей Genesis, Hyundai и Kia. По итогам прошлого года чаще всего угоняли Hyundai Palisade, в топ-5 также вошли Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

В целом, по данным «Ренессанс страхования», количество угонов и краж автотранспорта в России за 2022 год сократилось на 30% по сравнению с 2021 годом. Резкое падение числа случаев компания наблюдала в январе, а пики активности угонщиков пришлись на март-апрель и август-сентябрь 2022 года.

В сообщении «Ренессанс страхования» отмечается, что самые угоняемые машины те, что больше всего востребованы у покупателей. Их разбирают и затем продают б/у запчасти.

Фото на обложке: Unsplash