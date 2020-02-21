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Силуанов: Россия теряет 1 млрд рублей ежедневно из-за коронавируса
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Анна Бородкина
Министр финансов Антон Силуанов заявил в разговоре с РБК, что Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за снижения товарооборота с Китаем на фоне вспышки коронавируса.
Силуанов: Россия теряет 1 млрд рублей ежедневно из-за коронавирусаАнна Бородкина
В своей оценке Силуанов сослался на данные таможенной службы.
Российская экономика, по его словам, уже ощутила последствия коронавируса: снизился турпоток из Китая, что повлияло на загрузку гостиниц, транспорта, снизились дополнительные поступления в розничной торговле.
Министр сказал, что в правительстве обеспокоены влиянием эпидемии на мировую экономику. Но несмотря на то, что Китай — крупнейший торговый партнер России, пострадают в большей степени другие страны-импортеры, заявил он.
По данным ВОЗ на 19 февраля, в мире заражены 75 204 человека (из них в материковом Китае — 74 280). За пределами страны подтвердились 924 случая заболевания.
«Думаю, что это не столь существенный фактор, все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство», — подчеркнул Силуанов.
2126 человек за все время умерло от коронавируса.
С 20 февраля въезд для граждан Китая в Россию временно запрещен. Сделать это смогут только те, у кого есть выдали служебные, деловые, гуманитарные и транзитные визы.
Фото: photosbypanda / Shutterstock
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