Силуанов: Россия теряет 1 млрд рублей ежедневно из-за коронавируса

В своей оценке Силуанов сослался на данные таможенной службы.



Российская экономика, по его словам, уже ощутила последствия коронавируса: снизился турпоток из Китая, что повлияло на загрузку гостиниц, транспорта, снизились дополнительные поступления в розничной торговле.



Министр сказал, что в правительстве обеспокоены влиянием эпидемии на мировую экономику. Но несмотря на то, что Китай — крупнейший торговый партнер России, пострадают в большей степени другие страны-импортеры, заявил он.



«Думаю, что это не столь существенный фактор, все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство», — подчеркнул Силуанов.

По данным ВОЗ на 19 февраля, в мире заражены 75 204 человека (из них в материковом Китае — 74 280). За пределами страны подтвердились 924 случая заболевания.2126 человек за все время умерло от коронавируса.С 20 февраля въезд для граждан Китая в Россию временно запрещен. Сделать это смогут только те, у кого есть выдали служебные, деловые, гуманитарные и транзитные визы.