Россиянам запретили покупать недвижимость в Литве

Сейм Литвы запретил гражданам России и компаниям, созданным или управляемым ими, покупать недвижимость в стране. Об этом сообщает tv3.lt.
Решение в ходе голосования в Сейме поддержали 76 депутатов, 13 выступили против, 34 воздержались.
Запрет не коснется россиян, которые имеют временный или постоянный вид на жительство в республике, а также тех, кто получил имущество по наследству.
При этом из закона было исключено ограничение для граждан России и Белоруссии на получение литовского гражданства.
Автором инициативы запрета на покупку недвижимости в Литве выступил комитет Сейма по нацбезопасности и обороне. В 2022 году российские граждане приобрели в Литве 699 объектов недвижимости. Комитет посчитал, что это создает риски для нацбезопасности.
Фото на обложке: Unsplash
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