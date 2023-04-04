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Россиянам запретили покупать недвижимость в Литве

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сейм Литвы запретил гражданам России и компаниям, созданным или управляемым ими, покупать недвижимость в стране. Об этом сообщает tv3.lt.

Россиянам запретили покупать недвижимость в Литве

Решение в ходе голосования в Сейме поддержали 76 депутатов, 13 выступили против, 34 воздержались.

Запрет не коснется россиян, которые имеют временный или постоянный вид на жительство в республике, а также тех, кто получил имущество по наследству.

При этом из закона было исключено ограничение для граждан России и Белоруссии на получение литовского гражданства.

Автором инициативы запрета на покупку недвижимости в Литве выступил комитет Сейма по нацбезопасности и обороне. В 2022 году российские граждане приобрели в Литве 699 объектов недвижимости. Комитет посчитал, что это создает риски для нацбезопасности.

Фото на обложке: Unsplash

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