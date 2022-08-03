Россия собирается подписать соглашение об избежании двойного налогообложения с Оманом

Правительство России планирует подписать соглашение об избежании двойного налогообложения с Оманом, предварительно проработанный с оманкской стороны проект документа получил одобрение, узнали «Ведомости».

Что предусматривает документ:

ставка налога на доходы по дивидендам составит 10% при условии владения 20% капитала компании в течение 365 дней, в других случаях ставка будет 15%, на проценты и роялти — 10%;

от налогообложения дивидендов и процентов можно получить освобождение в том случае, если они выплачиваются правительству, центробанку или пенсионным фондам России и Омана (претенденты на такие льготы — РФПИ, ВЭБ, «Ростех», «Роснано», «Росатом», «Роскосмос»);

соглашение вступит в силу с 1 января календарного года, следующего за годом вступления документа в силу.

Соглашение должно быть утверждено Госдумой, в настоящее время депутаты находятся на каникулах.

Представитель Минфина подтвердил изданию, что работа по подготовке к подписанию соглашения ведется.

Сейчас у России заключены налоговые соглашения более чем с 80 странами. В 2020 году Минфин начал их пересмотр, после того как президент РФ поручил исключить ситуации оптимизации платежей в бюджет с использованием налоговых гаваней и повысить ставку на вывод дивидендов и процентов до 15%.

Налоговые соглашения уже пересмотрены с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Минфин не смог договориться с Нидерландами, поэтому соглашение было денонсировано и прекратило действовать с 1 января 2022 года.

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