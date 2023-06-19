РСПП предложил Кремлю заменить институт бизнес-омбудсмена

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей вместо должности бизнес-омбудсмена при президенте, пишут «Ведомости».
- РСПП разработал законопроект, согласно которому бизнес-омбудсмена при президенте заменит национальный координационный центр по защите прав предпринимателей. Глава наблюдательного совета центра будет спецпредставителем Владимира Путина по защите прав бизнеса.
- Инициатива, по сути, предполагает объединение действующего института уполномоченных по защите прав бизнесменов с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» и цифровой платформой «За бизнес», где предприниматели могут жаловаться на давление.
- Национальный координационный центр должен будет работать как автономная некоммерческая организация (АНО), а в составе учредителей должны быть объединения предпринимателей и Россия.
- В национальном центре предполагается сформировать наблюдательный совет из представителей органов госвласти и бизнес-объединений. Набсовет будет рассматривать и обобщать предложения по устранению «системных проблем» в регулировании работы бизнеса, устанавливать порядок подачи и рассмотрения жалоб бизнеса, утверждать доклад президенту о своей работе.
- Председатель совета утверждается президентом на пять лет, одно и то же лицо не может быть оставаться председателем более двух сроков подряд.
Срок Бориса Титова на должности уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей истек еще в июне 2022 года, но решение о том, кто его сменит, еще не принято.
Сам Титов сообщил «Ведомостям», что институту уполномоченного по защите прав предпринимателей нельзя терять статус государственного института и полномочия, которые даны соответствующим федеральным законом. Он не согласился с тем, что создание отдельной АНО повысит статус защитника прав предпринимателей.
Фото на обложке: Unsplash
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