РСПП предложил Кремлю заменить институт бизнес-омбудсмена

РСПП разработал законопроект, согласно которому бизнес-омбудсмена при президенте заменит национальный координационный центр по защите прав предпринимателей. Глава наблюдательного совета центра будет спецпредставителем Владимира Путина по защите прав бизнеса.

Инициатива, по сути, предполагает объединение действующего института уполномоченных по защите прав бизнесменов с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» и цифровой платформой «За бизнес», где предприниматели могут жаловаться на давление.

Национальный координационный центр должен будет работать как автономная некоммерческая организация (АНО), а в составе учредителей должны быть объединения предпринимателей и Россия.

В национальном центре предполагается сформировать наблюдательный совет из представителей органов госвласти и бизнес-объединений. Набсовет будет рассматривать и обобщать предложения по устранению «системных проблем» в регулировании работы бизнеса, устанавливать порядок подачи и рассмотрения жалоб бизнеса, утверждать доклад президенту о своей работе.

Председатель совета утверждается президентом на пять лет, одно и то же лицо не может быть оставаться председателем более двух сроков подряд.

Срок Бориса Титова на должности уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей истек еще в июне 2022 года, но решение о том, кто его сменит, еще не принято.

Сам Титов сообщил «Ведомостям», что институту уполномоченного по защите прав предпринимателей нельзя терять статус государственного института и полномочия, которые даны соответствующим федеральным законом. Он не согласился с тем, что создание отдельной АНО повысит статус защитника прав предпринимателей.

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