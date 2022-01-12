Россия опустилась на 11 место в рейтинге стран по количеству патентов на изобретения

Россия в 2021 году выбыла из топ-10 стран по числу патентов, опустившись на 11 место в ежегодном рейтинге IFI Claims Patent Services. Лидерами среди компаний РФ по количеству патентов, признанных в США, стали «Лаборатория Касперского», ABBYY, «Русал», «Сколтех» и «Росатом».

Всего за 2021 год российские компании зарегистрировали в США 54,6 тыс. патентов, сообщил «Коммерсантъ». В 2020 году Россия впервые вошла в первую десятку рейтинга с 56,8 тыс. патентов.

Лидерами по количеству патентов в США в 2021 году стали:

«Лаборатория Касперского» (43 патента);

ABBYY (11 патентов);

«Русал» (восемь);

«Сколтех» и «Росатом» (по четыре патента).

В прошлом году среди компаний РФ, согласно данным IFI Claims Patent Services, первое место занимал «Яндекс», который зарегистрировал в США 45 патентов. В 2021 году компания не попала в рейтинг, так как при его составлении не учитывались российские структуры с головными офисами, зарегистрированными за границей.

По данным самого «Яндекса», в 2021 году компания опубликовала в США более 100 патентов и заявок.

Согласно данным IFI Claims Patent Services, в число самых быстрорастущих технологий в мире за последние четыре года вошли:

биокомпьютинг;

машинное обучение;

квантовые компьютеры;

протоколы беспроводной связи;

системы контроля или обнаружение изделий в конвейерах;

производство дисплеев;

электрические устройства для курения.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев считает закономерным снижение количества патентов, поскольку в РФ «относительно небольшое число высокотехнологичных корпораций, ориентирующихся на внешний рынок».

По его словам, мировые лидеры, среди которых Huawei и IBM, увеличивают число патентов как за счет собственных исследовательских разработок, так и через покупку стартапов. В РФ же очень мало корпораций, которые агрессивно прирастают интеллектуальной собственностью, отметил эксперт.

Кроме того, по его данным, среди авторов патентов зарубежных компаний значительное количество россяин. Так, например, в Huawei из 15 самых часто встречающихся авторов — трое россияне. Такая форма «экспорта знаний» плоха для национальной экономики, указал Матвеев.

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