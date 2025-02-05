Россияне в 2024 году купили рекордное количество золота, равное четвертой части от объема его ежегодной добычи в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).

По данным WGC, в 2024 году россияне приобрели золото в слитках, монетах и ювелирных изделиях в объеме 75,6 тонн. В организации подчеркнули, что Россия заняла пятое место среди всех стран мира по уровню спроса на этот драгоценный металл. Кроме этого, прошлогодний показатель потребительского спроса на золото более чем на 60% выше, чем в 2021 году.

Рост спроса на золото в Bloomberg объяснили желанием россиян обеспечить свои сбережения альтернативным способом вместо привычных инвестиций в доллары и евро. Агентство напоминает, что после введения Западом антироссийских санкций в России возник дефицит иностранной валюты, а курс рубля сильно ослаб.

Росту продаж также способствовала отмена властями НДС на розничные покупки драгметаллов в марте 2022 года, отмечает Bloomberg.

Ранее, 1 февраля, МВД предупредило о новой схеме мошенничества с использованием золотых слитков и монет. Как сообщают правоохранители, в ход идут убеждения о необходимости инвестировать в золото, чтобы не потерять средства из-за инфляции и неблагонадежности банковского счета.