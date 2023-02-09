Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Цены на аренду жилья в России выросли на 25% за год

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Средняя стоимость месячной аренды квартиры в России в январе 2023 года составила 25 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». Показатель вырос на 25% относительно января 2022 года. Сильнее всего за год подорожали «трешки».

Цены на аренду жилья в России выросли на 25% за год

«Однушка» или студия будет стоить 20 тыс. рублей в месяц, «двушка» — 29 тыс. рублей в среднем по России. Больше всего придется заплатить за трехкомнатную квартиру — 40 тыс. рублей.

Дороже всего в январе 2023 года было снимать квартиру в Москве (55 тыс. рублей в месяц), Московской области (29 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (27 тыс. рублей). Самые дешевые квартиры — в Волгограде, Воронеже, Перми и Челябинске (16-17 тыс. рублей).

Одновременно с этим Москва стала городом, в котором за год аренда подешевела больше всего — на 21,4%. Рекордсменом по росту цены за год оказался Ростов-на-Дону — в этом городе аренда жилплощади подорожала на 23,5% (в среднем стоила 21 тыс. рублей).

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Аналитики рассказали, за что чаще всего в сети ругают «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-банк»
  2. 2 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
  3. 3 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
  4. 4 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
  5. 5 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование

ВОЗМОЖНОСТИ

09 февраля 2023

«IT-дайвинг»

10 февраля 2023

Программа акселерации Евразийского фонда инноваций и ИВФ РТ

10 февраля 2023

Venture Challenge 6.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ