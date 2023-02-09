Цены на аренду жилья в России выросли на 25% за год

Средняя стоимость месячной аренды квартиры в России в январе 2023 года составила 25 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». Показатель вырос на 25% относительно января 2022 года. Сильнее всего за год подорожали «трешки».
«Однушка» или студия будет стоить 20 тыс. рублей в месяц, «двушка» — 29 тыс. рублей в среднем по России. Больше всего придется заплатить за трехкомнатную квартиру — 40 тыс. рублей.
Дороже всего в январе 2023 года было снимать квартиру в Москве (55 тыс. рублей в месяц), Московской области (29 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (27 тыс. рублей). Самые дешевые квартиры — в Волгограде, Воронеже, Перми и Челябинске (16-17 тыс. рублей).
Одновременно с этим Москва стала городом, в котором за год аренда подешевела больше всего — на 21,4%. Рекордсменом по росту цены за год оказался Ростов-на-Дону — в этом городе аренда жилплощади подорожала на 23,5% (в среднем стоила 21 тыс. рублей).
Фото на обложке: Unsplash
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